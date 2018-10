HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Bechtle nach einem Auftrag der EU-Kommission auf "Sell" mit einem Kursziel von 63,90 Euro belassen. Die Order dürfte den Umsatz in den Jahren 2019 bis 2023 um geschätzte 26 Millionen Euro pro Jahr steigern, schrieb Analystin Alina Köhler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Schätzungen entsprechend, warnte aber vor der bereits recht hohen Bewertung der Aktie./bek/edh



Datum der Analyse: 18.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.