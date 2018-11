LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus CFRA hat die Einstufung für Beiersdorf nach Umsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Nivea- und Tesa-Hersteller habe im dritten Quartal beim Erlöswachstum aus eigener Kraft etwas enttäuscht, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alles in allem sehe er sich in seiner vorsichtigen Haltung bestätigt./la/edh



Datum der Analyse: 01.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.