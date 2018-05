LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 95 auf 100 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das Klebstoffgeschäft sei im ersten Quartal stark gewachsen, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Jahresziel für das Konzernwachstum sei aber unverändert geblieben, was für eine gewisse Unsicherheit spreche. Zudem laufe das Pflegegeschäft etwa mit Nivea eher mau./ag/mis



Datum der Analyse: 08.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.