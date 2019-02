ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Beiersdorf nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Zur vom Konsumgüterkonzern geplanten Erhöhung der Investitionen in Haut- und Körperpflegeprodukte hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts, dass das Unternehmenswachstum aus eigener Kraft im vergangenen Jahr ohne den starken Beitrag der Marke La Prairie nur zweieinhalb Prozent betragen hätte./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 13:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.