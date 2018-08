NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Neutral" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti bezieht sich in der am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf Daten des Marktforschungsunternehmens Nielsen für den US-Lebensmittel- sowie Haushaltswaren- und Körperpflegemarkt für die vier Wochen bis zum 11. August. Beiersdorf habe stark abgeschnitten, Reckitt Benckiser habe sich verbessert und Henkel habe geschwächelt, schrieb die Expertin./mis/la



Datum der Analyse: 21.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.