NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Beiersdorf auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Nach etlichen Konkurrenten habe nun auch der Hamburger Konsumgüterhersteller seine Renditeziele nach unten revidiert, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weitere Branchenunternehmen dürften diesem Beispiel folgen./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 02:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2019 / 02:29 / ET





