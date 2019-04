LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Hamburger hätten die Erwartungen auf breiter Basis übertroffen, schrieb Analyst Iain Simpson in einer ersten Reaktion am Dienstag. In Westeuropa habe der Konzern seine Marktanteile deutlich ausgebaut./ag/zb



