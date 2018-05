HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Bilfinger auf "Halten" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Nachdem der Baudienstleister bereits etliche verlustbringende Gesellschaften veräußert habe, dürften noch weitere folgen, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen befinde sich damit nach wie vor in der Restrukturierung./la/bek



Datum der Analyse: 31.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.