FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bilfinger nach Zahlen von 53 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Reigber resümierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein solides drittes Quartal des Industriedienstleisters. Er passte zwar diverse Risikoparameter in seinem Bewertungsmodell an, sprach nach dem jüngsten Kursrutsch bei den Papieren aber von einem guten Einstiegszeitpunkt. Die Ergebniserholung dürfte sich seiner Ansicht nach in den Jahren 2019 und 2020 fortsetzen./tih/gl



Datum der Analyse: 22.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.