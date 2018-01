NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 293 US-Dollar belassen. Auf den ersten Blick seien die Erwartungen im vierten Quartal übertroffen worden, schrieb Analyst Noah Poponak in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Erste Zielmarken für 2018 seien sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn je Aktie und dem Free Cashflow unerwartet hoch angesetzt./tih/ck



Datum der Analyse: 31.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.