NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Boeing nach Zahlen zum ersten Quartal von 393 auf 396 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Kerngewinn je Aktie habe enttäuscht, schrieb Analyst Noah Poponak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Poponak zeigte sich weiterhin besorgt darüber, dass das mehrjährige Wachstumsprofil der Flugzeuge vom Typ 737 geringer sein könnte als vom Markt erwartet. Das neue Kursziel berücksichtige derweil Schätzungen für das Jahr 2020./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / 19:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.