NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach einem Treffen mit dem Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Der zivile Luftfahrtmarkt entwickele sich stark, der Flugzeugbauer biete eine finanzielle Erfolgsgeschichte und eine werteschaffende Strategie, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Papier sei recht vernünftig bewertet./ajx/gl



Datum der Analyse: 06.12.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.