HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Brenntag nach Quartalszahlen von 53 auf 43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Chemikalienhändler habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies habe vor allem am Ergebnisrückgang in der Region Asien-Pazifik gelegen. Dort habe ein hohes Expansionstempo die Kosten nach oben getrieben. Auf die Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2018 habe die Schwäche in Asien jedoch keinen Einfluss./bek/ajx



Datum der Analyse: 22.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.