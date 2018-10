FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Brenntag vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Der Chemikalienhändler dürfte über ein solides drittes Quartal berichten und seine Jahresziele bestätigen, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sollte in aktuell unsicheren Tagen für Beruhigung sorgen. Vom Kapitalmarkttag Anfang November erwartet der Experte Nachrichten zur Online-Plattform und erste qualitative Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung im Jahr 2019./tav/mis



Datum der Analyse: 19.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.