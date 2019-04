FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Brenntag von 63 auf 56 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Geschäfte des breit aufgestellten Chemikalienhändlers seien ausgesprochen robust und böten solide langfristige Perspektiven, schrieb Analyst Peter Olofsen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristig sehe er aber keine eindeutigen Kurstreiber. Nach einer nur durchwachsenen Entwicklung im zweiten Halbjahr 2018 reduzierte der Experte seine Prognosen./ajx/edh



