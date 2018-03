Der Analyst Stefan Scharff von SRC Research bewertet das Übernahmeangebot des US-Investors Starwood Capital für bis zu 26 Prozent der Aktien der CA Immobilien Anlagen AG positiv. Der Angebotspreis von 27,50 Euro je Aktie (cum Dividende) entspreche dem aktuellen Kursziel von SRC und liege über dem EPRA NNNAV von 27,13 Euro zum Jahresende 2017. Der Analyst bestätigt das Kursziel, senkt in Folge der Angleichung des CAI-Aktienkurses an den Übernahmepreis aber das Rating.

Laut SRC Research handele es sich bei Starwood um einen sehr bekannten Investor mit sehr guten Immobilien-Branchenkenntnissen, der CAI strategisch noch weiter vorantreiben könne und in den nächsten Phasen unterstützen werde. Nach der Suspendierung der Merger-Gespräche mit Immofinanz Anfang März und den darauf folgenden Spekulationen um mögliche Konsolidierungsvarianten bewertet SRC das angekündigte Investment als eine gute Nachricht. So habe Starwood erklärt, dass keine Komplettübernahme von CAI angestrebt werde und dass die Aktie nach Abschluss des Angebots weiterhin notiert bleiben solle. Der Analyst sieht in der Andienungsphase zudem eine gute Möglichkeit für Immofinanz, den derzeitigen 26 Prozent-Anteil an CAI ganz oder teilweise zu veräußern.

In Folge der Bekanntmachung des Übernahmeangebots habe sich die CAI-Aktie dem Angebotspreis angepasst. Dies entspreche praktisch dem derzeitigen SRC-Kursziel von 27,50 Euro. Aufgrund dessen stuft die SRC – Scharff Research und Consulting GmbH die CAI-Aktie auf „Hold“ (zuvor: „Accumulate“) zurück, belässt das Kursziel aber unverändert bei 27,50 Euro.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 22.03.2018, 17:15 Uhr)

