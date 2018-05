Nach Darstellung der Analysten Jens Nielsen und Alexander Langhorst von GSC Research ist die CEWE Stiftung & Co. KGaA im ersten Quartal mit einem erneut positiven EBIT in das Geschäftsjahr 2018 gestartet. Auf Basis einer geringfügig angepassten Schätzung bestätigen die Analysten das Kursziel für die CEWE-Aktie, nehmen die Einstufung aber auf „Halten“ zurück.

Neben den erstmals konsolidierten Akquisitionen Cheerz und LASERLINE sei dem Unternehmen laut GSC Research im ersten Quartal auch ein ordentliches organisches Wachstum von 4,8 Prozent gelungen, auf dessen Basis CEWE bereits im dritten Jahr in Folge im Auftaktquartal ein positives EBIT ausgewiesen habe. Die Entwicklung sei von der Profitabilität des Bereichs Fotofinishing getragen worden.

Für die weitere Zukunft des Oldenburger Unternehmens zeigt sich das Analystenteam unverändert positiv gestimmt. Mit einer Eigenkapitalquote von 59,3 Prozent sei CEWE weiterhin sehr komfortabel aufgestellt, darüber hinaus gelte das Unternehmen als ein verlässlicher Dividendenzahler.

Dementsprechend solle auf der am 6. Juni stattfindenden Hauptversammlung über die neunte Dividendenerhöhung in Folge auf 1,85 Euro abgestimmt werde, was einer aktuellen Rendite von 2,1 Prozent entspreche.

Auf Basis ihrer geringfügig angepassten Schätzungen habe die Analysten ihr Kursziel von 94 Euro für die CEWE-Aktie bestätigt, die Einstufung jedoch wegen des deutlich gestiegenen Kursniveaus auf „Halten“ (zuvor: „Kaufen“) zurückgenommen.

