Nach Darstellung der Analysten Jens Nielsen und Alexander Langhorst von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im Geschäftsjahr 2017 erneut alle ihre Unternehmensziele erreicht. Da die Analysten auf Basis der jüngsten Unternehmens-Guidance für 2018 ihre Schätzungen als konservativ betrachten, erhöhen sie ihr Kursziel und stufen die Aktie herauf.

Während der Kommerzielle Online-Druck und der Einzelhandel laut GSC im Geschäftsjahr 2017 unverändert unter Druck gestanden haben, seien durch den wachsenden Anteil margenstarker Mehrwertprodukte im größten und wichtigsten Geschäftsfeld Fotofinishing die Erlöse auf Konzernebene erneut gestiegen und die EBIT-Marge weiter von 7,9 auf 8,2 Prozent geklettert. Als besonders erfreulich werten die Analysten dabei, dass der Absatz des CEWE FOTOBUCHs nach einer kleinen Delle im ersten Halbjahr bereits in der zweiten Jahreshälfte trotz der seit 2017 gültigen erhöhten Mehrwertsteuer auf Fotobücher in Deutschland wieder über den Vorjahreswerten gelegen habe. Dies bestätige, dass die auf Qualität fokussierten CEWE-Kunden deutlich weniger preissensitiv seien als bei einigen Wettbewerbern, die geringere Qualität zu günstigeren Preisen anbieten.

Angesichts der starken Positionierung und Innovationsdynamik insbesondere im Bereich Fotofinishing solle der CEWE-Konzern seine Marktstellung auch in Zukunft weiter ausbauen können. Hierzu werden nach Analystenschätzung 2018 neben dem von GSC erwarteten organischen Wachstum auch die beiden Akquisitionen LASERLINE und Cheerz beitragen. Zwar belasten die Übernahmen zunächst noch temporär die Ergebniskennziffern, mittel- und langfristig sollen sie sich aber positiv auf die Erträge auswirken.

Vor diesem Hintergrund bewerte das Analystenteam die Gesellschaft und das Geschäftsmodell unverändert positiv. Zudem sei CEWE mit einer Eigenkapitalquote von 56,0 Prozent zum Jahresultimo 2017 weiterhin sehr komfortabel aufgestellt und gelte als verlässlicher Dividendenzahler. Auf Basis der für 2017 vorgeschlagenen neunten Dividendenanhebung in Folge auf 1,85 Euro belaufe sich die Rendite nach Analystenaussage aktuell auf 2,4 Prozent.

In der Folge heben die Analysten von GSC ihre Schätzungen in Anlehnung an die Unternehmens-Guidance an und setzen das Kursziel für die CEWE-Aktie auf 94 Euro (zuvor: 88 Euro) herauf. Gleichzeitig erhöhen sie auch die Einstufung auf „Kaufen“ (zuvor: „Halten“). (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.04.2018, 18:30 Uhr)

