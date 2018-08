NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für CRH von 35,00 auf 34,50 Euro gesenkt. die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nach zwei eher enttäuschenden Jahren dürfte das Ergebniswachstum des Baustoffkonzerns im zweiten Halbjahr 2018 wieder Fahrt aufnehmen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bis 2020 rechnet er mit einer Ergebnissteigerung auf vergleichbarer Basis um 34 Prozent. Zudem dürften die Aktienrückkäufe noch ausgeweitet werden./ag/la



Datum der Analyse: 30.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.