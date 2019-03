MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat CTS Eventim von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 40 auf 44 Euro angehoben. Analyst Volker Bosse riet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu Gewinnmitnahmen nach dem jüngst starken Kursanstieg der Aktie. Seit seiner Kaufempfehlung von Mitte November hätten die Papiere des Ticketvermarkters und Event-Veranstalters um ein Viertel zugelegt./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2019 / 16:39 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



