MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für CTS Eventim nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Ergebnisse des Ticket-Vermarkters und Event-Veranstalters lägen ein wenig unter den Erwartungen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Umsatz habe dagegen die Erwartungen übertroffen. Wie stets zu dieser Jahreszeit habe das Unternehmen keinen konkreten Ausblick gegeben./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2019 / 11:53 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.