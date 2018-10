MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Ceconomy anlässlich der Verfehlung der Gewinnziele für das Geschäftsjahr 2017/18 von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 9 auf 6 Euro gesenkt. Analyst Volker Bosse sprach am Dienstag in seiner zweiten Studie zu Ceconomy von einem massiven Glaubwürdigkeitsverlust. Der Elektronik-Einzelhändler leide unter dem sich verschärfenden Wettbewerb mit Amazon und anderen Akteuren. Operativ entwickele sich das Unternehmen mit seinen Läden in den wichtigsten Märkten Deutschland, Schweiz und Österreich schwach. Seine Sicht auf Ceconomy als Investment werde negativer, so Bosse./ajx/fba



Datum der Analyse: 09.10.2018



