FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Ceconomy mit "Hold" und einem Kursziel von 5 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Das ehemalige Votum für die Aktie war "Reduce". Nach dem Aus für Konzernchef Pieter Haas suche der Elektronikhändler nach einem Nachfolger mit Know-how in Sachen Neustrukturierung, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit bleibe das Unternehmen im wichtigen Weihnachtsgeschäft wohl ohne "Kapitän", so der Experte. Erneuerte Finanzziele seien vom künftigen Chef wohl erst im zweiten Quartal 2019 zu erwarten./tih/bek



Datum der Analyse: 15.10.2018



