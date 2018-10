FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Ceconomy auf "Hold" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die Umsatzzahlen der französischen Beteiligung Fnac Darty für das dritte Quartal seien alles andere als beeindruckend gewesen, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine gute Nachricht für Ceconomy-Aktionäre sei, dass es trotz der Rückgangs der Fnac-Aktie wohl vorerst keinem Grund für weitere Abschreibungen gebe. In einer weiteren Studie wies er auf ein Interview des neuen Anteilseigners Freenet hin, laut dem der Mobilfunkanbieter seine Beteiligung am Elektronikhändler nicht weiter aufstocken will./tav/mis



Datum der Analyse: 19.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.