FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Ceconomy mit "Hold" und einem Kursziel von 8,50 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Bewertung der Papiere des Elektronikhändlers sei zwar attraktiv, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gerade die drohende Kapitalerhöhung sorge aber für Fragezeichen. Sie sieht aktuell keine Notwendigkeit für diese Maßnahme./ag/la



Datum der Analyse: 21.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.