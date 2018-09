NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ceconomy nach einer Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,70 Euro belassen. Analyst Tushar Jain rechnet laut einer ersten Reaktion am Mittwoch damit, dass die Markterwartungen an das untere Ende der vom Elektronikhändler ausgegebenen Zielspanne zurückfallen./ag/edh



Datum der Analyse: 19.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.