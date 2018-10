NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ceconomy nach der Gewinnwarnung des Elektronikhändlers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die erneute Warnung werfe Fragen auf, da das Unternehmen bereits im September den Ausblick für den operativen Gewinn zurückgenommen habe, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Umsatzpotenzial sei begrenzt, wobei die verstärkte Zentralisierung sich aber günstig auf die Margen auswirken könnte. Die aktuelle Bewertung der Aktie preise schon einen Teil der Risiken ein, so dass sich an der Einstufung nichts ändere./mf/gl



Datum der Analyse: 09.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.