MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Ceconomy nach dem Tod des Media-Saturn-Miteigentümers Erich Kellerhals auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die Meldung sei tragisch, dürfte aber eine positive Kursreaktion nach sich ziehen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wahrscheinlichkeit steige, dass bestehende Konflikte eher früher als später gelöst werden: So könnte Ceconomy die die Minderheitsbeteiligung übernehmen./tih/mis



Datum der Analyse: 28.12.2017



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.