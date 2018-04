MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Ceconomy angesichts eines möglichen Verkaufs der Geschäfte in Russland auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Analyst Volker Bosse würde einen solchen begrüßen, denn dort schreibe der Handelskonzern schon seit Jahren Verluste. Der russische Markt sei schwierig wegen wegen der gegenwärtigen politischen Lage, der finanziellen Verhältnisse der Verbraucher und der Abwertung des Rubel zum Euro, schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/stw



Datum der Analyse: 13.04.2018



