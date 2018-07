NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Citigroup nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Die Großbank habe ein sehr starkes Quartal hingelegt, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Geschäfte mit institutionellen Kunden seien besser gelaufen als erwartet. Sie hätten schwächere Ergebnisse im weltweiten Privatkundengeschäft mehr als ausgeglichen./bek/gl



Datum der Analyse: 13.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.