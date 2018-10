NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Coca-Cola nach Änderungen in der Führungsspitze des Getränkeherstellers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 US-Dollar belassen. Die angekündigten Wechsel, unter anderem mit John Murphy als Nachfolger für die im März 2019 in den Ruhestand gehende Finanzchefin Kathy Waller dürfte an der strategischen Ausrichtung nichts ändern, schrieb Analystin Judy Hong in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei wies sie darauf hin, dass es in allen Fällen um interne Beförderungen gehe./ck/he



Datum der Analyse: 18.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.