NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktie der Commerzbank von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 15,70 auf 12,00 Euro gesenkt. Analystin Giulia Aurora Miotto kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Vorsteuergewinn der Bank bis 2020 um gut 15 Prozent. Damit trage sie den strukturellen Ertragsherausforderungen im Firmenkundengeschäft und niedrigeren Zinsen Rechnung. Sie liegt nun mit ihren Schätzungen nicht mehr über den durchschnittlichen Prognosen am Markt./ajx/ck



Datum der Analyse: 24.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.