NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Commerzbank vor der nächsten Berichtssaison im Bankensektor auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Sie rechne bei Banken aus der DACH-Region mit einem erneut gedämpften dritten Quartal, schrieb Analystin Giulia Aurora Miotto in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei der Deutschen Bank und der Commerzbank dürfte die Kostenentwicklung besonders kritisch beäugt werden./tih/he



Datum der Analyse: 02.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.