ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Commerzbank von 9,50 auf 8,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Nach den Reduzierungen in den vergangenen Monaten gebe es mit Blick auf die Bank nur noch wenige Risiken für die Marktschätzungen, schrieb Analyst Marcell Houben in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er selbst kürzte aber seine Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2018 bis 2020 und begründete dies mit niedrigeren Erträgen und einer steigenden Risikovorsorge. Um auf eine mögliche Fusion mit der Deutschen Bank zu setzen, sei es zu früh./tih/mis



