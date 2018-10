NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Commerzbank nach jüngsten Medienberichten über eine mögliche Fusion mit der Deutschen Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Ein solcher Deal könnte strategisch Sinn machen, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So könnten die Finanzierungs- sowie die Betriebskosten verringert werden, was wiederum die Ertragsperspektiven verbessern würde. Das neue Unternehmen könnte zudem weiterhin deutlich von steigenden Zinsen profitieren./la/tih



Datum der Analyse: 18.10.2018



