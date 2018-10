NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Commerzbank-Aktie vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Angesichts eines schwächeren Kapitalmarktumfelds habe er einige Prognosen für die Bank geändert, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie biete derzeit aber ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis./edh7ajx



Datum der Analyse: 19.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.