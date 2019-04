FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktie der Commerzbank nach einem Pressebericht über ein Interesse der Unicredit an der Bank auf "Kaufen" belassen. Der faire Wert beträgt unverändert 8,50 Euro. Die Chancen und Risiken im Fall einer Kombination dieser beiden Banken seien ähnlich wie im Fall einer Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank, schrieb Analyst Christian Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In jedem Fall dürfte die deutsche Politik beim Zustandekommen einer Transaktion eine

entscheidende Rolle spielen./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2019 / 15:31 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2019 / 15:45 / MEZ



