NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,75 Euro belassen. Die Resultate einbezogen lasse er seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) des Frankfurter Bankhauses weitgehend unverändert, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Niedrigere Umsätze würden aufgewogen durch den Vorteil durch sinkende Kosten und Risikovorsorgen./tih/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / 17:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / 18:13 / BST



