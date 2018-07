HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Compugroup angesichts möglicher weiterer Verzögerungen bei der Einführung der sogenannten Telematik im Gesundheitswesen auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Analystin Charlotte Friedrichs verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf wachsenden Widerstand von Seiten der Ärzte gegen den derzeitigen Stichtag für die Umsetzung. Ein weiteres Aufschieben verzögere bei dem auf Software für Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Unternehmen eine wichtige Erlösquelle und gebe der Konkurrenz mehr Zeit, um an diesem Markt zu partizipieren./tih/la



Datum der Analyse: 13.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.