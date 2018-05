FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Compugroup nach Zahlen zum ersten Quartal von 60 auf 53 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Softwaredienstleister sei mehr oder weniger wie von ihm erwartet in das Jahr gestartet, schrieb Analystin Victoria Kruchevska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings gebe es weiterhin regulatorische Unsicherheiten bei der Einführung der Telematikinfrastruktur./la/jsl



Datum der Analyse: 03.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.