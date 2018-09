FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Compugroup nach einer Roadshow mit dem Finanzchef in Paris auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Aufbau der Telematikinfrastruktur komme erwartungsgemäß voran, schrieb Analystin Victoria Kruchevska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie sieht ihre positive Einschätzung des auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwareherstellers bestätigt./ag/jha/



Datum der Analyse: 11.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.