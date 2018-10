HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Compugroup nach einem Bericht im "Handelsblatt" über eine Einigung auf digitale Standards für die elektronische Patientenakte auf "Buy" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Ein höherer Grad an Digitalisierung in der Gesundheitsbranche schaffe neuen Chancen für das auf diesen Bereich spezialisierte Software-Unternehmen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/ajx



Datum der Analyse: 15.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.