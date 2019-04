SRC Research hat die Coverage für die CONSUS Real Estate AG aufgenommen und sieht für das Berliner Immobilienunternehmen Kurspotenzial bis 13,00 Euro. CONSUS verfüge laut den SRC-Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl über hervorragende Stadtquartiersentwicklungen und großflächige Wohnimmobilienprojekte in renommierten Lagen, für die das Analystenteam sehr auskömmliche Entwicklermargen von 20 Prozent oder mehr erwarte.

Nach Analystenaussage seien die Zahlen für 2018 beim operativen Ergebnis (adjusted EBITDA pre PPA) mit über 250 Mio. Euro sehr positiv ausgefallen. Dies stimme SRC optimistisch für das Unternehmensziel von 450 Mio. Euro im Jahr 2020. 2018 habe CONSUS einige Meilensteine wie die Übernahme der Schweizer SSN Group und die Erhöhung des Anteils an der deutschen CG Gruppe erreicht. Für 2019 stehe die Realisierung von Synergien auf der Agenda. Zudem sei eine spürbare Senkung der Finanzierungskosten geplant. Das Unternehmen verfüge über sehr gute Stadtquartiersentwicklungen und strebe dabei in den meisten Fällen einen frühzeitigen Forward Sale an.

Dies führe laut SRC dazu, dass die Gesellschaft schon zu Beginn der Bauphase einen positiven Cash Flow aufweisen könne, was das Risikoprofil erheblich mindere. Als mit Abstand größter deutscher Wohnimmobilienentwickler sinke das Risiko auch durch die sehr breite Diversifikation. In einem sehr konservativen DCF-Modell habe das Analystenteam hinsichtlich des Unternehmenswachstums und der Gesamtkapitalkosten vorsichtige Annahmen getroffen. Zudem seien Abschläge für die derzeit noch zu hohen Finanzierungskosten und für die kleineren Objekte im Entwicklungsportfolio einkalkuliert. Demnach starten die Analysten die Coverage mit einem Kursziel von 13 Euro und dem Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 25.04.2019, 18:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 25.04.2019 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/Consus_25April19.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.