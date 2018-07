HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Continental nach der beschlossenen Konzernaufspaltung von 230 auf 220 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Überrascht hätten Umfang und Detailliertheit des Vorhabens, was dafür spreche, dass viele Entscheidungen zur Ausgestaltung bereits gefallen seien, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ob der Börsengang oder letztlich gar ein Verkauf der Antriebssparte sinnvoll für Conti seien, lasse sich nur schwer einschätzen. Der Wert der einzelnen Konzernteile könnte größer sein als der Wert des bisherigen Unternehmens. Zudem dürfte die künftige Struktur Kooperationen und das grundsätzliche Agieren am Markt erleichtern./edh/bek



Datum der Analyse: 19.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.