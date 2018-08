FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Continental nach einer weiteren Gewinnwarnung des Reifenherstellers und Autozulieferers von 247 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Besorgt sei sie vor allem wegen der negativen Kostenentwicklung in der Automotive-Sparte, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Kurseinbruch nach den gesenkten Jahresziele stelle keine Kaufgelegenheit dar./edh/zb



Datum der Analyse: 24.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.