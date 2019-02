NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Continental vor Zahlen zum vierten Quartal von 145 auf 142 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Seine Umsatzprognose für den Reifenhersteller und Autozulieferer liege ein Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Ashik Kurian in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) erwartet der Experte aber knapp vier Prozent höher als der Markt./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2019 / 17:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2019 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.