ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Continental nach einer Investorenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 152 Euro belassen. Der Autozulieferer habe erneut auf den schwachen Jahresstart hingewiesen, schrieben die Analysten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bereinigte operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) im ersten Halbjahr könnte unter der für das Gesamtjahr angepeilten Marge von 8 bis 9 Prozent liegen. Im gegenwärtigen Umfeld sei die weitere Entwicklung nicht leicht zu prognostizieren./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2019 / 04:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



