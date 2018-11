NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Autozulieferer seien 2018 unter die Räder gekommen, weil sich die Erwartung eines starken Wachstums und überlegener Renditen als naiv erwiesen habe, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er fürchtet, dass die Abwertung im Sektor weiter gehen könnte. Einige Papiere, wie etwa Continental mit seinem Reifengeschäft, seien aber robuster./tih/ag



Datum der Analyse: 26.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.