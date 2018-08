NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Continental nach der Gewinnwarnung von 215 auf 180 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngste Rücknahme der Prognosen durch den Autozulieferer werfe Fragen auf, ob die gegenwärtigen und geplanten Unternehmensstrukturen noch passend seien, schrieb Analyst Ashik Kurian in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kaufempfehlung werde angesichts der aktuellen Bewertung nach dem jüngsten Kursrutsch beibehalten./mf/zb



Datum der Analyse: 23.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.