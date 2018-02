NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Die Autoindustrie agiere inzwischen disziplinierter, etwa mit Blick auf das Kapital und die Preisbildung, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies spiegelten die Bewertungen nicht wider./ajx/bek



Datum der Analyse: 14.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.